Ayvalık'ta koruma kafesleri çöplüğe döndü: Kum zambakları zarar görüyor

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Doğanın bize armağan ettiği bu eşsiz endemik bitki olan kum zambaklarını gözümüz gibi koruyalım, hep birlikte sahip çıkalım" diyerek, kente gelen tatilcilere çağrı yaptı. Başkan Ergin, "Değerli misafirlerimiz; kentimize tatil yapmaya, denizimizin ve doğamızın tadını çıkarmaya elbette gelin. Bu eşsiz güzelliklerin keyfini doyasıya yaşayın. Ancak lütfen doğaya zarar vermeyin, kum zambaklarını koparmayın çöplerinizi koruma bariyerlerinin içine atmayın ve yaşam alanlarını koruyun. Doğayı nasıl bulduysanız, hatta mümkünse daha temiz ve daha güzel bırakarak ayrılın ki bir sonraki gelişinizde de aynı güzelliklerle karşılaşabilesiniz. Unutmayalım; doğa bize emanet. Kum zambaklarına, plajlarımıza ve tüm doğal değerlerimize birlikte sahip çıkalım" dedi.