Ayvalık Midilli hattında yüzler güldü: 7 bin kişi ziyaret etti

Bayram süresince yaşanan yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu kaydeden Jale, "Geçmiş yıllarda daha yoğun dönemler yaşadık. Ancak Kurban Bayramı'nın mayıs ayına denk gelmesi ve deniz turizminin henüz tam anlamıyla başlamamış olmasına rağmen bu rakamlar oldukça sevindirici. Bunun yanı sıra İzmir'in Dikili ve Aliağa ilçelerinden de Midilli'ye seferlerin başlaması yolcu sayılarımızı etkiledi. Buna rağmen hedeflediğimiz rakamlara ulaştığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.2026 yaz sezonu için de umutlu olduklarını vurgulayan Jale, "Önümüzdeki yaz sezonunda geçen yılın rakamlarını yakalayacağımızı, hatta yüzde 10 ila 15 oranında artış yaşanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ayvalık'tan Midilli Adası'na yılda yaklaşık 1200 sefer gerçekleştiriliyor. Bu, oldukça önemli bir rakam. Türkiye'den Yunan adalarına yapılan seferler arasında en yoğun deniz hudut kapılarından biri Ayvalık'tır. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda yılın 12 ayı boyunca sefer yapılabiliyor ve kötü hava şartları dışında seferlerde aksama yaşanmıyor" diye konuştu.