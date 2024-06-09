AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek? 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

YKS'de ilk oturum heyecanı sona erdi. İlk oturumun tamamlanmasıyla ikinci ve üçüncü oturumun başlayacağı ve biteceği saat sınav katılımcıları tarafından merak konusu oldu. Peki, 2024 YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?