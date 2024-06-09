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Gündem AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek? 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?
Haberler Gündem Haberleri AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek? 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek? 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

YKS heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk oturum olan TYT'nin düzenlenmesiyle gözler ikinci ve üçüncü oturuma çevrildi. 9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye milyonlar katılım gösterecek. AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek?

• 09 Haziran 2024 - 07:56 • Son Güncelleme:
• 09 Haziran 2024 - 07:56 • Son Güncelleme:
1 AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var

YKS'de ilk oturum heyecanı sona erdi. İlk oturumun tamamlanmasıyla ikinci ve üçüncü oturumun başlayacağı ve biteceği saat sınav katılımcıları tarafından merak konusu oldu. Peki, 2024 YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

2 AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var



YKS (AYT YDT) SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

AYT: 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak ve sınav, 10.15'te başlayarak 180 dakika sürecek. YKS AYT sınavı saat 13.15'te bitiecek.

YDT: 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak ve sınav, 15.45'te başlayarak 120 dakika sürecek. YDT sınavı saat 17:45!te bitecek.

3 AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var



AYT SINAVI KAÇ SORU VAR?

AYT sınavına girecek adayları toplamda 160 soru bekliyor.

4 AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var



YDT SINAVI KAÇ SORU VAR?

Yabancı Dil Testi (YDT)'nde: 80 soru sorulacaktır ve süresi 120 dakikadır.

5 AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var



YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite sınavı sonuçları 17 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.

6 AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var
7 AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var