AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek? 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?
YKS heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk oturum olan TYT'nin düzenlenmesiyle gözler ikinci ve üçüncü oturuma çevrildi. 9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye milyonlar katılım gösterecek. AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 AYT sınavı kaç saat sürecek?
• 09 Haziran 2024 - 07:56 • Son Güncelleme:
• 09 Haziran 2024 - 07:56 • Son Güncelleme: