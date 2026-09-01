Aylar sonra ‘vira bismillah’: Balıkçılar denize açıldı, halde yoğunluk başladı!

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"Herkesi balık yemeye bekliyoruz"



Palamut'un bu sene bol olacağını söyleyen Balıkçı Yusuf Aslan, "Balıkseverler bugün itibariyle av yasağımız kalkmıştır. Herkesi balık yemeye bekliyoruz. Palamut bol, hamsi bol, çinekop bol. Bu sene hepsine doyacağız. Haftada 3 gün balık yemeliyiz" diye konuştu.