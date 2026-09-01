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GündemAylar sonra ‘vira bismillah’: Balıkçılar denize açıldı, halde yoğunluk başladı!
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Aylar sonra ‘vira bismillah’: Balıkçılar denize açıldı, halde yoğunluk başladı!

01.09.2026 - 07:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar aylar sonra yeniden ’Vira Bismillah’ dedi. Yeni sezonun ilk balıkları bu gece itibariyle avlandı.

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1Aylar sonra ‘vira bismillah’: Balıkçılar denize açıldı, halde yoğunluk başladı!

15 Nisan’da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle İstanbul’da balıkçılar avlanma faaliyetlerine hız verdi.

2Aylar sonra ‘vira bismillah’: Balıkçılar denize açıldı, halde yoğunluk başladı!

Gürpınar Balık Hali’ne gelen balıkçılar avladıkları balıkları mezat usulüyle satmaya çalıştı. Balıkçıların ve balık almak isteyen müşterilerin hale gelmesiyle halde yoğunluk oluştu.

3Aylar sonra ‘vira bismillah’: Balıkçılar denize açıldı, halde yoğunluk başladı!

"Herkesi balık yemeye bekliyoruz"

Palamut'un bu sene bol olacağını söyleyen Balıkçı Yusuf Aslan, "Balıkseverler bugün itibariyle av yasağımız kalkmıştır. Herkesi balık yemeye bekliyoruz. Palamut bol, hamsi bol, çinekop bol. Bu sene hepsine doyacağız. Haftada 3 gün balık yemeliyiz" diye konuştu.