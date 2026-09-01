Aylar sonra ‘vira bismillah’: Balıkçılar denize açıldı, halde yoğunluk başladı!
01.09.2026 - 07:05Güncellenme Tarihi:
Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar aylar sonra yeniden ’Vira Bismillah’ dedi. Yeni sezonun ilk balıkları bu gece itibariyle avlandı.
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15 Nisan’da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle İstanbul’da balıkçılar avlanma faaliyetlerine hız verdi.
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Gürpınar Balık Hali’ne gelen balıkçılar avladıkları balıkları mezat usulüyle satmaya çalıştı. Balıkçıların ve balık almak isteyen müşterilerin hale gelmesiyle halde yoğunluk oluştu.
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"Herkesi balık yemeye bekliyoruz"
"Herkesi balık yemeye bekliyoruz"
Palamut'un bu sene bol olacağını söyleyen Balıkçı Yusuf Aslan, "Balıkseverler bugün itibariyle av yasağımız kalkmıştır. Herkesi balık yemeye bekliyoruz. Palamut bol, hamsi bol, çinekop bol. Bu sene hepsine doyacağız. Haftada 3 gün balık yemeliyiz" diye konuştu.