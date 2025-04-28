Aydınlı iş insanı İsviçre'de gördü, aynısını ofisine yaptırdı! Görenler gözlerine inanamıyor
Aydın'da yaşayan bir iş insanı, yurt dışı gezisinde gördüğü köy evinden esinlenerek ofisine kurduğu cam kovanlarda hobi amacıyla arı yetiştiriyor. Gülpınar, arılarla aynı ortamda bulunmanın keyifli olduğunu düşünerek Aydın'a döndüğünde ofisine kovan kurmaya karar verdi. Marangoz arkadaşından da destek alan Gülpınar, açılır kapanır nitelikte pencereye benzer iki yüzü cam olan kovan yaptırdı. Gören büyük şaşkınlık yaşıyor.
AA
• 28 Nisan 2025 - 17:05 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Nisan 2025 - 17:05 • Son Güncelleme: