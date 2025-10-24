Aydınlı çiftçi bir gecede kabusu yaşadı! Hasat öncesi yüzde 80’i zarar gördü!
Kaynak : İHA
Aydın’ın İncirliova ilçesinde etkili olan dolu yağışı, pamuk üreticisinin emeğini bir gecede yok etti. Sınırteke Mahallesi’nde tarlaların büyük bölümü hasat öncesi zarar görürken, üreticiler ürünlerinin yüzde 80’ini kaybettiklerini belirtti.
Türkiye’nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın’ın İncirliova ilçesinde dün akşam etkili olan dolu, pamuk tarlalarını vurdu. Aydın genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle zor şartlar altında pamuk yetiştiren Sınırteke Mahallesi üreticileri, hasat öncesinde yaşanan dolu yağışı üzdü. Ürünlerinin yaklaşık yüzde 80’ini kaybettiklerini söyleyen pamuk üreticileri, zararlarının karşılanması için İlçe Tarım Müdürlüğüne başvuru yaptıklarını belirtti.
İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür, "Sınırteke Mahallemizde çok kuvvetli bir dolu yağışı meydana geldi. Dolunun büyüklüğü neredeyse bir ceviz kadardı. Onun için mahallemizde çok büyük bir zarar meydana geldi. Sınırteke Mahallemizde 20 bin dönüm civarında tarım arazimiz mevcut. Bu arazinin yaklaşık 6 bin dönümü doludan ve yağmurdan etkilenmiş durumda. Özellikle dolu yağışı pamukların yüzde 80’ine zarar vermiş, ancak üzerinde yüzde 20 civarında pamuk kalan arazilerimiz var. Bazı arazilerimizde yüzde 100 oranında zarar var. Bu aynı şekilde yonca, mısır, zeytin gibi ürünlerimizi de etkilemiş vaziyette. Çiftçimiz zaten zor zahmet bu ürünü yetiştirmişti. Tam hasat yapacağı zamanda böyle bir afetle karşılaşınca zaten zorla yetiştirmiş olduğu ürünü hiç hasat edemeyecek duruma geldi" diye konuştu.
Afetten dolayı mağdur olduklarını ifade eden pamuk üreticisi Nihat Erdoğdu, "200 dekar pamuğumuz vardı. Bunun yaklaşık 100 dekarını hasat etmiştik. 100 dekar alanımız doludan, fırtınadan zarar gördü. Yani hasat edilemeyecek şekle geldi. Bin bir emekle yetiştirdiğimiz ürünlerimizi hasat edemedik. Afetten dolayı mağdur olduk" dedi.
Her yıl umutlarla topraklarını işlediklerini ifade eden üretici Özcan Erdoğdu, "Her sene bahar dönemi geldiğinde içimiz kıpırdıyor toprakla karnımız doyduğu için. Her sene toprağımızı sürüyoruz bin bir umutlarla. Mahsullerimizi yetiştiriyoruz. Bu bölgemizde aktarmalı sularla zor zahmetle mahsullümüzü bu hale getirdik. Şu an mahsulümüzün geldiği durum bu" ifadelerini kullandı.Selahattin Gümel ise, "150 dönüm pamuk ektim ama büyük umutlarla ektiğimiz pamuk maalesef yerde kaldı" dedi.