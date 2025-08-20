Aydınlar'da harekete geçildi! Bin 820 rakımlı beldede çalışmalar başladı

1

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı bin 820 rakımlı Aydınlar Belde Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal alanlardan yol bakımına kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar, belde halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.