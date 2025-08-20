Aydınlar'da harekete geçildi! Bin 820 rakımlı beldede çalışmalar başladı
Kaynak : İHA
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı bin 820 rakımlı Aydınlar Belde Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal alanlardan yol bakımına kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar, belde halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün' "Aydınlar beledisi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öncelikli alanlarda hızlı ve etkili adımlar atıyoruz.
Çalışmalar kapsamında belde genelindeki yolların bakım ve onarım hız kazandı. Yeni çocuk oyun alanları ve parkların yapımına başlandı. Yağmur suyu drenaj hatları yenileniyor. Temizlik ekipleri çevre düzenleme ve mıntıka temizliğine ağırlık veriyor. Sosyal belediyecilik kapsamında yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek programları uygulanıyor" dedi.