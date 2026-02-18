Aydın'ı gece yarısı taşkın korkusu sardı! Bölgede alarm verildi, ekipler seferber oldu
Aydın’da günlerdir etkili olan yağışların ardından, Büyük Menderes Nehri’nden sonra çay ve dereler de taşmaya başladı. Efeler ilçe merkezine bağlı Umurlu’nun içinden geçen Emirdoğan Çayı taştı. Bölgede zarar oluşmadan, ekiplerin anında müdahalesi ile dere yatağı genişletilerek sel riskinin önüne geçildi.
Meteoroloji'nin akşam saatlerinden itibaren etkili yağış uyarısının ardından Aydın’da adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başladı. Özellikle Aydın’ın kuzeyinde dağlarda yaşanan şiddetli yağışla birlikte, Yukarı, Orta ve Aşağı Kayacık köylerinden akan derelerin toplandığı Emirdoğan Çayı’nın debisi bir anda yükseldi. Çayın Büyük Menderes Nehri ile buluştuğu noktada taşkın başladığını gören Umurlu Küme Evler bölgesindeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, taşkın suları ev ve hayvan besihanelerine ulaşmadan dere yatağını temizleyip set oluşturdu.
Gece saat 01.00 sıralarında başlayan çalışmaları AK Parti önceki dönem milletvekili ve Umurlu eski Belediye Başkanı Rıza Posacı da bizzat takip ederek, anında vatandaşların yardımına koşan ekiplere teşekkür etti.Emirdoğan Çayı’nda debinin aniden yükselerek dere yatağının suyu taşıyamaz hale geldiğini görünce 112’yi aradıklarını belirten Hakan Özer isimli vatandaş, "Sağ olsunlar, 112’yi aradık. Ekipler hemen müdahale ettiler. Şu anda bir sıkıntı kalmadı" diye konuştu
Bu arada yine Umurlu’dan geçen Musluca Çayı’nda da debinin köprü seviyesine kadar ulaştığı, bölgenin taşkın riski altında olduğu belirtildi.