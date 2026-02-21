Aydın'daki vahşette kan donduran detaylar! Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı: Mavi poşet ele verdi

5

KESEDEKİ ALTINLAR ALINMIŞ



Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 2 kesedeki altınların alındığı, Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki altın kolye, küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin Çakaloğlu çiftini tanıyor olabileceği ve cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmek istendiği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Cinayetin işlendiği tahmin edilen saatlerde sokağa giren şüpheli şahıslar mercek altına alınırken, ifadesi alınan vatandaşlardan birisinin sabah 10.00 sıralarında evin giriş kapısının önünde mavi bir poşet gördüğünü ve normal olmadığı için dikkatini çektiğini söyledi. İfadenin ardından ortaya çıkan ‘mavi poşet’ detayı ise cinayetin çözülmesinde kilit rol oynadı. Bunun üzerine görüntüleri yeniden izleyen cinayet ekipleri, tespit edilen saatte bir kişinin elinde mavi bir poşetle sokağa girdiğini belirledi. Yaklaşık 2 saat sonra tekrar kameralara yakalanan şüpheliyi takibe alan ekipler, şahsın yabancı uyruklu Ş.H. olduğunu kesinleştirdi.