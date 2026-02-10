Aydın'da tarihi cezaevi binası dönüştü: Tesis hizmete açıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde, kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi cezaevi binası, kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmasının ardından sosyal tesis olarak hizmete açıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında yapının zemin ve duvarları güçlendirilirken, elektrik, mekanik ve altyapı sistemleri tamamen yenilendi. Tavan, pencere ve kapı sistemleri ise tarihi dokuya uygun şekilde restore edilerek yapı, özgün kimliğini koruyan modern bir görünüme kavuşturuldu.
Restorasyonun ardından sosyal tesis olarak yeniden işlevlendirilen yapı; hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sağlamak, aynı zamanda vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak amacıyla hizmet verecek. Aynı anda yaklaşık 500 kişiye hizmet kapasitesine sahip tesiste; restoran, çay bahçesi, şark odası, çocuk oyun alanı ve Türkiye genelindeki cezaevlerinde üretilen ürünlerin satışının yapılacağı bir satış ofisi bulunuyor.
Tesisteki son hazırlıkları yerinde inceleyen Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatları doğrultusunda İşyurtları Kurumu bünyesinde hayata geçirilen projenin önemine dikkat çekti. Başsavcı Özkan, "Hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla ilçemizde restoran ve satış ofisi olarak hizmet verecek bu tesisten tüm vatandaşlarımız yararlanabilecektir. Tesisin yargı teşkilatımıza ve ceza infaz sistemimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Özkan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve yetkililere teşekkür etti.