Aydın'da skandal AVM kararı! Gerekçesini belediye başkanı açıkladı

1

Dönemin Aydın Belediye Başkanı Merhum İlhami Ortekin döneminde 2006 yılında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tariş alanına kurulan ve 2006 yılında açılışı yapılan alışveriş merkezinin hem arkasında hem de ön tarafında bulunan 2 ayrı otopark Aydın halkını kullanımına ücretsiz olarak sunulmuştu.