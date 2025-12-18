Aydın'da skandal AVM kararı! Gerekçesini belediye başkanı açıkladı
Aydın'da uzun süren tartışmaların ardından kuruluşunu tamamlayarak 23 Mayıs 2006 günü açılışı yapılan Alışveriş Merkezi, Aydın halkının kullanımına açtığı otoparkı kapattı. Açılmadan önce şehirdeki otopark sorununa çözüm vaadinde bulunan alışveriş merkezinin otoparkı kendi tapulu mülkü olduğu gerekçesi ile kapattığı belirtildi.
Dönemin Aydın Belediye Başkanı Merhum İlhami Ortekin döneminde 2006 yılında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tariş alanına kurulan ve 2006 yılında açılışı yapılan alışveriş merkezinin hem arkasında hem de ön tarafında bulunan 2 ayrı otopark Aydın halkını kullanımına ücretsiz olarak sunulmuştu.
AVM yönetimi, önce alış veriş merkezinin önündeki otoparkı gece saatlerinde halkın kullanımına kapattı. Ardından şimdi de alışveriş merkezinin arka kısmında yer alan ve yaklaşık 20 yıldır ücretsiz olarak Aydın halkının kullanımında olan Nevzat Biçer Parkı'ndaki otopark da demir korkuluklarla kapatılarak halkın kullanımına kapatıldı.
Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 2006 döneminde açılışı yapılan AVM otoparklarının Aydın halkının ücretsiz kullanımına açık tutulacağı yönünde sözleşme olup olmadığını bilmediğini ve konuyla ilgili araştırma yapacağını belirterek ilgili kurumun otoparkı "özel mülkiyet" hakkı kapsamında kapattığını belirtti.
AVM'nin otoparkları kapatmasının ardından Aydın'da had safhada olan otopark sıkıntısı daha da arttı.AVM'nin açılışının ardından 10 Mayıs 2008 günü basın toplantısı düzenleyen AVM yönetimi, Aydın'a karşı olan sosyal sorumluluklarını unutmadıklarını belirterek Aydınlıların hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirtmişlerdi.