Aydın'da şap alarmı! 17 mahalle tamamen kapatıldı

Aydın'da şap alarmı! 17 mahalle tamamen kapatıldı

08.05.2026 - 07:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/ AYDIN, (DHA)

ydın’ın Yenipazar ilçesi Hacıköseler Mahallesi’nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, Yenipazar ve Çine ilçelerindeki toplam 17 mahallede karantina kararı alındı. Hayvan giriş çıkışlarının ve alım satımının yasaklandığı bölgelerde ekipler saha çalışmalarına başladı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı görülmesi üzerine, Çine ilçesindeki bazı mahallelerde dahil olmak üzere iki ilçede toplam 17 mahallede karantina tedbirleri alındı.Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi’nde tespit edilen şap hastalığından dolayı yeni tedbirler alındı.

Hastalığın görüldüğü mahalle ve yakın konumunda bulunan; Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri ile Çine ilçesindeki; İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Karantina kararı sona erene kadar bu mahallelerde hayvan hareketleri durduruldu. Bu çerçevede, bahse konu 17 mahallede hayvan giriş çıkışı ile alım satım yapmanın yasaklandığı bildirildi.Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını engellemek için saha çalışmalarını sürdürüyor.