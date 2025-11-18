Aydın'da pitaya üretimi 91 dekara ulaştı! İlçelerde alan genişliyor
Aydın genelinde 91 dekarlık alanda üretilen pitaya, bağışıklığı güçlendiren ve sağlıklı beslenmeye katkı sağlayan tropik bir seçenek olarak üretim alanlarını genişletiyor.
Aydın'da tropik meyveler arasında popülerliği artan ejder meyvesi (pitaya) üretimi, il genelinde artmaya devam ediyor. 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre il genelinde 14 işletmede toplam 91 dekar alanda pitaya üretimi yapılıyor.
Aydın'da pitaya üretimi, ilçelere göre bakıldığında Efeler'de 6 işletmede 7,3 dekar, Nazilli'de 2 işletmede 53,6 dekar, Germencik'te 2 işletmede 22,4 dekar, İncirliova'da 3 işletmede 5,9 dekar ve Bozdoğan'da 1 işletmede 2 dekar alanda gerçekleştiriliyor. Pitaya, antioksidan, C vitamini, magnezyum ve demir bakımından zengin yapısıyla bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve sindirim sağlığını desteklemesiyle bilinirken, farklı bir alternatif arayan üreticilerin de tercihleri arasına girmeye başladı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ile birlikte pitaya üreticisi Vildan Uğurlu'yu ziyaret ederek, üretimi yerinde inceledi. Ejder meyvesi serasını gezen Temiz, Uğurlu'dan üretim süreci hakkında bilgiler alırken, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Müdürümüz Ayhan Temiz, antioksidan, C vitamini, magnezyum ve demir bakımından zengin olmasıyla bilinen, bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirimi destekleyen, bağırsak sağlığını koruyan ve kalp-damar hastalıkları ile kansızlık riskini azaltmada önemli faydalar sağlayan ejder meyvesi (pitaya) üretimini yerinde incelemek üzere Efeler ilçemiz Gölhisar Mahallesi'ndeki serayı ziyaret etti. İl Müdürümüz, sera sahibi Vildan Uğurlu ile ejder meyvesinin üretim süreçleri, hasat teknikleri ve pazarlama imkanları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulundu" ifadeleri yer aldı.