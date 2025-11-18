Aydın'da pitaya üretimi 91 dekara ulaştı! İlçelerde alan genişliyor

4

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Müdürümüz Ayhan Temiz, antioksidan, C vitamini, magnezyum ve demir bakımından zengin olmasıyla bilinen, bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirimi destekleyen, bağırsak sağlığını koruyan ve kalp-damar hastalıkları ile kansızlık riskini azaltmada önemli faydalar sağlayan ejder meyvesi (pitaya) üretimini yerinde incelemek üzere Efeler ilçemiz Gölhisar Mahallesi'ndeki serayı ziyaret etti. İl Müdürümüz, sera sahibi Vildan Uğurlu ile ejder meyvesinin üretim süreçleri, hasat teknikleri ve pazarlama imkanları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulundu" ifadeleri yer aldı.