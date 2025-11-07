Aydın'da örnek davranış! Öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar okula bisikletle gidiyor

4

Öğrenci ve öğretmenler, sadece okula gelirken değil Efeler'de planlı tüm etkinliklere bisikletle gidiyor.Arızalanan bisikletler ise okulun alt katına kurulan küçük atölyede öğrencilerden oluşan ekipçe ücretsiz tamir ediliyor. Sadece okuldakilerin değil lisenin bulunduğu mahalledeki sakinlerin arızalı bisikletleri de burada elden geçiriliyor ve herhangi bir ücret alınmıyor.Örs, AA muhabirine hayata geçirdiği bisiklet projesinden dolayı gururlu olduğunu söyledi.