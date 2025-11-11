Aydın'da ormana girince fark ettiler: Köylüler yıllardır bu sesi duyuyor

7





"Özel bir koruma statüsü uygulanmalıdır"



Koçak Kanyonu'nun korunması gerektiğine dikkat çeken Sürücü; "Aydın’ın yanı başındaki bu doğa cennetinin kirletilmemesi, tehditlerden korunabilmesi, koruyarak ekoturizm faaliyetleriyle yerel halka katkıda bulunulması ve geleceğe taşınabilmesi için mutlaka özel bir koruma statüsü uygulanmalıdır. Biz de yerel halka katkıda bulunmak için her yıl Eğrikavak köyüne çıkıyoruz. Her yıl köylülerin bizim için kurdukları yerel ürünler pazarından yayla elmaları, kestaneler, cevizler, dağ incirleri ve ballardan satın alıp, kahvelerinden çay-kahve içerek katkı yapıyoruz. Her yıl Kasım ayında düğünlere denk geldiğimizden, köylülerin davetini kırmayarak onların hazırlamış olduğu yerel lezzetlerden tadıyoruz. Genelde gelin-damat denk gelirken, bu yıl sünnet düğünü denk geldi. Koçak Kanyonuna bir statü verilerek korunabilirse, buradaki yerel halk kazanacak, aynı zamanda Aydın çok önemli bir doğa alanını geleceğe taşıyacaktır" şeklinde konuştu.