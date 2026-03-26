Aydın'da katliam gibi olay! 700 incir ve zeytin ağacını kesildi
26.03.2026 - 16:36
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ağaç katliamı yaşandı. İlçede 8 çiftçiye ait 700 incir ve zeytin ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.
Durumu fark eden çiftçiler, jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, ağaçları kesen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Diğer yandan Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması yaptı.