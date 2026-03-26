GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'da katliam gibi olay! 700 incir ve zeytin ağacını kesildi
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da katliam gibi olay! 700 incir ve zeytin ağacını kesildi

Aydın'da katliam gibi olay! 700 incir ve zeytin ağacını kesildi

26.03.2026 - 16:36

Kaynak: Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)-

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ağaç katliamı yaşandı. İlçede 8 çiftçiye ait 700 incir ve zeytin ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

1Aydın'da katliam gibi olay! 700 incir ve zeytin ağacını kesildi

Olay, dün Gaffarlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 8 çiftçiye ait incir ve zeytin ağaçları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

2Aydın'da katliam gibi olay! 700 incir ve zeytin ağacını kesildi

Durumu fark eden çiftçiler, jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, ağaçları kesen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3Aydın'da katliam gibi olay! 700 incir ve zeytin ağacını kesildi

Diğer yandan Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması yaptı.