Aydın’da bahçe duvarı yıkılınca ortaya çıktı: Tam 30 metre! Görünce gözlerine inanamadılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan tarihi konağın bahçe duvarının yıkılmasıyla bahçede kaçak kazı yapıldığı tespit edilirken, bahçede derinliği yaklaşık 30 metreyi bulan kazı kuyusu ile karşılaşıldı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Aydın'a getirilen Macar ustalar tarafından inşa edilen tarihi konaklar zamana direnmeye devam ederken, zaman zaman definecilerin hedefi oluyor. Özellikle Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde yoğunlukta olan ve Orta Avrupa mimarisinin izlerini taşıyan konaklardan olan 1614 Sokak üzerindeki tarihi konak da definecilerin hedefi oldu.