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GündemAydın'da aile bütçesine katkı sağlayacak projeyi hayata geçti! Efe Ekmek satışa sunuldu
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Aydın'da aile bütçesine katkı sağlayacak projeyi hayata geçti! Efe Ekmek satışa sunuldu

21.07.2026 - 19:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sofralara bereket aile bütçesine katkı sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. ‘EFE Ekmek' belediyeye ait sosyal tesislerde 12,50 TL'den satışa sunuldu.

1Aydın'da aile bütçesine katkı sağlayacak projeyi hayata geçti! Efe Ekmek satışa sunuldu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

2Aydın'da aile bütçesine katkı sağlayacak projeyi hayata geçti! Efe Ekmek satışa sunuldu

Başkan Anıl Yetişkin'in öncülüğünde hayata geçirilen EFE Ekmek uygulaması kapsamında, 200 gram ekmek 12,50 TL fiyatla satışa sunuluyor.

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3Aydın'da aile bütçesine katkı sağlayacak projeyi hayata geçti! Efe Ekmek satışa sunuldu

Uygun fiyatlı ekmeği vatandaşlarla buluşturan uygulama; Efe Bakkallar, Menderes Park, Manolya Kafe, Pınarbaşı Kafe, Işıklı Kıraathane ve Bilim Kafe satış noktalarında hizmet veriyor.

4Aydın'da aile bütçesine katkı sağlayacak projeyi hayata geçti! Efe Ekmek satışa sunuldu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti ve ekonomik şartlar karşısında aile bütçesine katkı sağlayan hizmetleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

5Aydın'da aile bütçesine katkı sağlayacak projeyi hayata geçti! Efe Ekmek satışa sunuldu

 

 

 

6Aydın'da aile bütçesine katkı sağlayacak projeyi hayata geçti! Efe Ekmek satışa sunuldu

 

 

 