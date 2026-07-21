Aydın'da aile bütçesine katkı sağlayacak projeyi hayata geçti! Efe Ekmek satışa sunuldu
21.07.2026 - 19:00Güncellenme Tarihi:
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sofralara bereket aile bütçesine katkı sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. ‘EFE Ekmek' belediyeye ait sosyal tesislerde 12,50 TL'den satışa sunuldu.
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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Başkan Anıl Yetişkin'in öncülüğünde hayata geçirilen EFE Ekmek uygulaması kapsamında, 200 gram ekmek 12,50 TL fiyatla satışa sunuluyor.
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Uygun fiyatlı ekmeği vatandaşlarla buluşturan uygulama; Efe Bakkallar, Menderes Park, Manolya Kafe, Pınarbaşı Kafe, Işıklı Kıraathane ve Bilim Kafe satış noktalarında hizmet veriyor.
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti ve ekonomik şartlar karşısında aile bütçesine katkı sağlayan hizmetleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti.
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