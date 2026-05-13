Aydın'da 14 yıl önceki dava ihbarla yeniden açıldı: Annesi, babası ve dayısı gözaltına alındı
13.05.2026 - 13:41
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında kaybolan 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin davası gelen ihbarla yebiden açıldı. Aktepe'nin annesi, babası ve dayısının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.
Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.