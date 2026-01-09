GAZETE VATAN ANA SAYFA
Aydın Kuşadası'nda sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu, deniz kahverengiye döndü

09.01.2026 - 18:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI, (Aydın), (DHA)

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluşan yollarda trafik aksadı, yılbaşı için kurulan metal kar küresi denize uçtu, sahildeki dev dalgaların kıyıya vurma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuşadası'nda dün sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler göle dönüşen yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

Trafikte aksamalar oldu. Zaman zaman etkisini arttıran fırtınada çok sayıda ağaç devrildi.

İlçe merkezinde bulunan İsmail Cem Dostluk ve Barış Merkezi'nde de yılbaşı dolayısıyla kurulan metal kar küresi sabitlendiği yerden kopup, denize uçtu.

Yılbaşı süsünü, belediye yetkilileri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından vinçle denizden çıkarabildi.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Kuşadası'ndaki sağanak nedeniyle derelerden akan çamurlu su denizde renk değişimine neden oldu.

Karaova Mahallesi'ndeki sahil şeridinde denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

Aynı bölgede 4 balıkçı teknesi de karaya vurdu. Kuvvetli fırtına nedeniyle sahilde oluşan dev dalgaların kıyıya vurma anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

