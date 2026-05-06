GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAvrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

06.05.2026 - 18:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Nazilli Lisesi'nin ev sahipliğinde eTwinning ve Erasmus Plus Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti bir araya geldi.

1Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Nazilli Lisesi, Avrupa kültürlerini ve mutfak mirasını buluşturan görkemli bir etkinliğe bir kez daha ev sahipliği yaptı.

2Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Uzun yıllardır Avrupa Birliği projeleri ile gündeme gelen Nazilli Lisesi bu kez de eTwinning Günü kapsamında düzenlenen ‘Kültür Tanıtımı' ile dikat çekti.

3Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Nazilli Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, şube müdürleri, çok sayıda okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

4Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Türkiye'nin meşhur lezzetlerinin de yer aldığı Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti önce sergilendi ardından da tadıldı.

5Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Öğrencilerin hazırladığı stantlarda, Avrupa'nın dört bir yanından lezzetler sunulurken, projelerin eğitim ve kültürel kazanımları hakkında da sunumlar yapıldı.

6Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Etkinlikle ilgili yapılan bilgilendirmede: "Nazilli Lisesi olarak parçası olduğumuz eTwinning projelerimizin en lezzetli ve renkli ayağı olan 'eTwinning Günü' için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

7Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Bu sadece bir etkinlik değil; öğrencilerimizin sınırları aşarak kurduğu dostlukların, farklı kültürlere duydukları merakın ve 'birlikte üretme' azminin somut bir göstergesidir.

8Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Bugün her bir stantta, Avrupa'nın ve ortak ülkelerimizin kültürel mirasını temsil eden geleneksel lezzetleri keşfedeceğiz" ifadelerine yer verildi.

9Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, stantları tek tek ziyaret edip öğrencilerden bilgi aldı. Müdür Güner, Nazilli Lisesi'nin uluslararası projelerdeki başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

10Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Güner, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, bu tür organizasyonların öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini belirtti.

11Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti Nazilli'de bir araya geldi

Renkli görüntülere sahne olan lezzet şöleni, katılımcıların büyük beğenisini toplarken; Nazilli Lisesi ‘birlikte üretme' felsefesini bir kez daha başarıyla sergilemiş oldu.