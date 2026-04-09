AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu

09.04.2026 - 15:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dün akşam saatlerinde kan donduran bir kaza meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen merdivenleri kullanan 3 yaşındaki T.B.'nin eli, merdivenlerin hareketli mekanizmasına sıkıştı. Çocuğun sağ el serçe parmağının koptuğu olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil ekipler sevk edildi. Küçük çocuk Diyarbakır'a sevk edilerek tedavi altına alınırken, acılı aile AVM yönetimi hakkında hukuki süreç başlattı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene eli sıkışan T.B.'nin (3) parmağı koptu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen merdivenden inen T.B. isimli erkek çocuğunun eli, merdiven mekanizmasına sıkıştı.

Olayda çocuğun sağ elinin serçe parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

T.B., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

T.B.’nin ailesi AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.