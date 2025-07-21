Atık malzemeleri sanatıyla dönüştürüyor! Sırada Atakule ve Galata Kulesi var

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Bundan defalarca kez yapabilirsiniz. Ama dioramanın Türkiye'de bilinmemesini çok da yadırgamıyoruz. Uzak Doğu'da daha çok merak uyandıran bir sanat. Orada malzemeleri alabileceğiniz yerler de var. Burada hala maket olarak biliniyor. Hatta sergi açtığınız zaman gelen insanların birçoğu diorama ismini ilk defa duymuş kişiler oluyor. Ben bunun için elimden geleni yapacağım. Özellikle distopik diorama üzerine bu sanatı tanıtmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.