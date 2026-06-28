Ateşin üzerine atıp 10 dakika pişiriyorlar! Kilis'teki o sıradışı lezzet için dünyadan akın ettiler: Matkapla şişe geçirip mangala bırakıyorlar...
Kilis'te 15 yıldır tatlı sektöründe faaliyet gösteren ve mesleği babasından devralan 26 yaşındaki genç girişimci Mehmet Ali Ayoğlu, geleneksel dondurma anlayışına bambaşka bir boyut kazandırdı. Sıradışı bir teknikle hazırlanan ve Türkiye’de ulusal patenti alınan "Közde Dondurma", dışı çıtır içi ise buz gibi yapısıyla tadanları hayrete düşürüyor. Sosyal medyada viral olarak kente yerli ve yabancı turist akını başlatan bu benzersiz lezzet için şimdi de Avrupa patenti başvurusu yapılarak küresel tescil süreci başlatıldı.
Kilis'te geliştirilen patentli "közde dondurma", köz üzerinde pişirilerek hazırlanıyor. Yaklaşık 10 dakikada servis edilen lezzet için Avrupa patenti hedefleniyor. Türkiye'de patentini aldığı Kilis'te 15 yıldır tatlı sektöründe çalışan mesleği babasından öğrenen 26 yaşındaki Mehmet Ali Ayoğlu, geliştirdiği patentli "közde dondurma" ile hem farklı bir lezzet sunuyor hem de Kilis'in adını dünyaya duyurmayı amaçlıyor.
Türkiye'de ilk ve tek olduğunu belirttiği közde dondurmayı hazırlayan Ayoğlu, dondurmanın dışını fındık, bal, Hindistan cevizi ve kendilerine özel karışımlarla kapladıktan sonra matkap yardımıyla şişe geçirerek köz üzerinde pişirdiklerini ifade etti. Yaklaşık 5 ila 10 dakika süren işlemin ardından dondurmanın üzerine çikolata sosu ve Antep fıstığı eklenerek servis edildiğini söyledi.
Közde dondurmanın lezzet sırrının birinci sınıf salep kullanılması olduğunu vurgulayan Ayoğlu, "Közde dondurmanın Türkiye'deki patentini yıllar önce aldık. Şimdi de Avrupa patenti için başvurumuzu yaptık. En büyük hedefimiz bu lezzeti uluslararası alanda tescillemek ve Kilis'in adını dünyaya duyurmak" dedi.
Farklı şehirlerden ve yurt dışından merak edip gelen müşterilerin bulunduğunu belirten Ayoğlu, özellikle sosyal medyada gördükleri ürün nedeniyle birçok kişinin Kilis'e gelerek bu lezzeti tatmak istediğini ifade etti.
Közde dondurmayı deneyen müşterilerden Ali Zahteroğlu ise "Ustamızın ellerine sağlık. Daha önce böyle bir dondurma yemedim. Çok lezzetli. Avrupa patenti hedefini de destekliyorum" diye konuştu.