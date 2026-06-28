Ateşin üzerine atıp 10 dakika pişiriyorlar! Kilis'teki o sıradışı lezzet için dünyadan akın ettiler: Matkapla şişe geçirip mangala bırakıyorlar...

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Farklı şehirlerden ve yurt dışından merak edip gelen müşterilerin bulunduğunu belirten Ayoğlu, özellikle sosyal medyada gördükleri ürün nedeniyle birçok kişinin Kilis'e gelerek bu lezzeti tatmak istediğini ifade etti.



Közde dondurmayı deneyen müşterilerden Ali Zahteroğlu ise "Ustamızın ellerine sağlık. Daha önce böyle bir dondurma yemedim. Çok lezzetli. Avrupa patenti hedefini de destekliyorum" diye konuştu.