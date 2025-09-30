Atatürk Barajı'nda son 52 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor! Sular çekildi, Maldivler'i andıran adacıklar ortaya çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAtatürk Barajı'nda son 52 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor! Sular çekildi, Maldivler'i andıran adacıklar ortaya çıktı
Gündem Haberleri

30.09.2025 - 12:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Türkiye'nin devasa enerji ve sulama kaynağı Atatürk Barajı'nda sular çekilince, Adıyaman'ın Samsat ilçesi kıyılarında daha önce hiç görülmeyen adacıklar ortaya çıktı. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, yaşanan küresel ısınma ve son 52 yılın en kurak yılı olması nedeniyle baraj su seviyesinin 150-200 metreye kadar düştüğünü belirtti.

Türkiye'nin en büyük sulama ve enerji kaynaklarından biri olan Atatürk Barajı'nın Adıyaman'ın Samsat ilçesi kısmında, suların çekilmesi nedeniyle adacıklar gün yüzüne çıktı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık ve küresel ısınma nedeniyle barajın su seviyesinin gözle görülür şekilde düştüğünü belirtti.

Yaşanan kuraklığın etkilerini Atatürk Barajı'nda çok net gördüklerini dile getiren Fırat, şöyle konuştu:

"Meteoroloji verilerine göre son 52 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Biz de bunu Atatürk Barajı kıyısında çok net hissediyoruz. Daha önce Samsat yazısının bulunduğu yere kadar su vardı. Şimdi bazı bölgelerde ise 150-200 metreye varan su çekilmesi meydana geldi. Çiftçilerimiz yeterli sulama yapamadı. Yağışların olmayışı tarımda ciddi kuraklığa yol açtı. Gölette sular çekilince adacıklar ortaya çıktı. Hayatımız boyunca ilk kez böyle görüntülerle karşılaşıyoruz. Ayrıca sular çekildikçe daha önce hiç görmediğimiz ada ve adacıklar ortaya çıkmaya başladı. Suyun turkuaz rengi ve kıyısındaki beyaz toprak yapısıyla gölet adeta Maldivlere benziyor."

Fırat, su altında kalan bazı tarihi bölgelerin de çekilmeler nedeniyle kısmen gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Bölgede balıkçılık yapan Mustafa Tümay ise kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin bu kadar düştüğüne daha önce hiç şahit olmadıklarını söyledi.