Ata tohumundan elde ediliyor! Karahıdır domatesinde hasat başladı

2012 yılından beri organik üretim yaptığını söyleyen Emrullah Sarıkaya ise “Tarım İl Müdürlüğü tarafından bize sunulan bir proje ile organik üretime geçtik. Karahıdır domatesinin tarihçesi çok eski yıllara dayanıyor. Tam tarihi bilinmiyor. Önce seralarda yetiştirdik. Şimdi kendi tarlalarımızda yetiştirmeye başladık. Ata tohumu haline getirdik. Başka hiçbir yerde bulunmayan bir tohum. Devamlı bu tohumdan ekiyoruz. Arkadaşlarımızla toprak değişimi yapıp, tohumları yeniliyoruz. Bu domatesten artık tüm köylerde ekim yapılıyor. Bu domatesin aroması çok farklı ve lezzetli bir tadı var. Yassı bir şekli var. Çok sulu bir yapısı var. Hasat zamanı insanlar bizi arayıp, ürün talep ediyor. Domatesin coğrafi işaretini almak istiyoruz. Bu domatesin gelecek nesillere de aktarılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.