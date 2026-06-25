AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER | Aşure Günü Ne Zaman 2026: Aşure Günü'ne Özel Nafile Namaz Var mı? Aşure Günü Yapılacak Dualar
Aşure Günü ne zaman 2026 yılında hangi güne denk geliyor? Aşure Günü’nde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Aşure orucu nasıl tutulur, Aşure Günü'ne özel namaz var mı? Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü yaklaşırken milyonlarca kişi “Aşure Günü ibadetleri”, “Aşure Günü duası”, “Muharrem ayı orucu”, “Aşure Günü faziletleri” ve “Aşure Günü yapılacaklar” başlıklarını araştırıyor. İşte 2026 Aşure Günü tarihi, yapılacak ibadetler ve merak edilen tüm ayrıntılar.
Aşure Günü ne zaman 2026 yılında hangi tarihe denk geliyor? Aşure Günü'nde hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı ve Aşure Günü'ne özel namaz var mı? Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olan Aşure Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi bu soruların yanıtını araştırıyor. Aşure orucu, Aşure Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve Muharrem ayının faziletleri arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alırken, 2026 Aşure Günü tarihi ve bu mübarek günü en doğru şekilde değerlendirmenin yolları da merak ediliyor. İşte Aşure Günü'nün anlamı, önemi ve yapılması tavsiye edilen ibadetlere ilişkin tüm detaylar...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?
İslam aleminde manevi değeri yüksek günlerden biri olan Aşure Günü, hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde idrak edilir. 2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aşure Günü tarihi, Aşure orucu, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler internet kullanıcılarının en çok araştırdığı dini konular arasında yer alıyor.
AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayla ilişkilendirilen mübarek günlerden biri olarak kabul edilir. Bu özel gün; dua, tövbe, ibadet, paylaşma, yardımlaşma ve manevi yenilenme günü olarak değerlendirilir.
Özellikle aşure ikramı geleneği, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin simgelerinden biri olarak görülmektedir. Bu nedenle birçok kişi aşure yaparak komşularına, akrabalarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtır.
AŞURE GÜNÜ'NE ÖZEL NAFİLE NAMAZ VAR MI?
Aşure Günü yaklaşırken en çok merak edilen soruların başında "Aşure Günü'ne özel namaz var mı?" sorusu geliyor.
Dini kaynaklara göre Muharrem ayının 10. gününe özel olarak farz, vacip veya sahih rivayetlerle sabit olmuş özel bir nafile namaz bulunmuyor. Ancak
Müslümanlar bu günü;
Nafile namaz kılarak,
Kaza namazlarını eda ederek,
Kur'an-ı Kerim okuyarak,
Dua ve zikirle meşgul olarak,
Tevbe ve istiğfarda bulunarak değerlendirebilir.
Bu nedenle Aşure Günü'nü ibadetle geçirmek isteyenler, genel nafile ibadetlere yönelerek günü manevi atmosfer içerisinde geçirebilir.
AŞURE GÜNÜ’NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Aşure Günü yapılacak ibadetler arasında şunlar öne çıkıyor:
Aşure orucu tutmak
Kur'an-ı Kerim okumak
Dua etmek
Salavat getirmek
İstiğfar etmek
Sadaka vermek
İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
Anne-baba ve akraba ziyaretinde bulunmak
Küskünlükleri sonlandırmak
Aşure dağıtmak
Hayır ve iyiliklerde bulunmak
Uzmanlar, Aşure Günü'nün sadece bir gelenek günü değil aynı zamanda manevi muhasebe ve ibadet günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
AŞURE ORUCU NASIL TUTULUR?
"Aşure orucu nasıl tutulur?", "Muharrem orucu kaç gün tutulur?" ve "Aşure orucu hangi günlerde tutulmalı?" soruları da en çok aranan konular arasında bulunuyor.
Aşure orucunun yalnızca Muharrem ayının 10. gününde tutulması yerine;
9 ve 10 Muharrem, veya 10 ve 11 Muharrem günlerinde tutulması tavsiye edilmektedir.
2026 yılı için bu tarihler:
24-25 Haziran 2026
25-26 Haziran 2026 olarak uygulanabilir.
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Aşure Günü'nde belirlenmiş zorunlu bir dua bulunmaz. Ancak tövbe, istiğfar ve samimi niyetlerle yapılan duaların önemli olduğu kabul edilir.
Sıkça okunan dualardan biri şöyledir:
"Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar."
Anlamı: "Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru."
Bunun yanında;
İstiğfar duaları,
Salavat-ı şerifeler
,Ayetel Kürsi,
İhlas Suresi,
Fatiha Suresi,
Felak ve Nas Sureleri de gün içerisinde sıkça okunabilir.
AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ
Aşure Günü'nü en verimli şekilde geçirmek isteyenler için öneriler:
Sabah saatlerinde dua etmek
Kur'an-ı Kerim okumak
Nafile ibadetlerle meşgul olmak
İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
Sadaka vermek
Aile büyüklerini ziyaret etmek
Küskün olunan kişilerle barışmak
Aşure yapıp ikram etmek
Tövbe ve istiğfar etmek
Salavat getirmek
2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek Aşure Günü, dua, ibadet, oruç, sadaka ve yardımlaşma ile değerlendirilecek en önemli manevi günlerden biri olarak öne çıkıyor. İslam dünyasında bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin sembolü kabul edilen bu mübarek gün, milyonlarca kişi tarafından ibadetlerle geçirilecek.