AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER | Aşure Günü Ne Zaman 2026: Aşure Günü'ne Özel Nafile Namaz Var mı? Aşure Günü Yapılacak Dualar

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Aşure Günü ne zaman 2026 yılında hangi tarihe denk geliyor? Aşure Günü'nde hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı ve Aşure Günü'ne özel namaz var mı? Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olan Aşure Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi bu soruların yanıtını araştırıyor. Aşure orucu, Aşure Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve Muharrem ayının faziletleri arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alırken, 2026 Aşure Günü tarihi ve bu mübarek günü en doğru şekilde değerlendirmenin yolları da merak ediliyor. İşte Aşure Günü'nün anlamı, önemi ve yapılması tavsiye edilen ibadetlere ilişkin tüm detaylar...