Asırlık gelenek Erzincan'da sürüyor! Renkli görüntülere sahne oluyor
Erzincan’da atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.
Erzincan cirit sahasında düzenlenen hazırlık müsabakaları renkli görüntülere sahne oluyor. Nefes kesen mücadeleyi vatandaşlar da ilgiyle takip ediyor. Erzincan Albayrak Atlı Spor ile Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü arasında dostluk müsabakası düzenlendi. Erzincan Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, iki kentin atlı sporcuları dostluk ve kardeşlik adına kıyasıya mücadele etti.
Cirit değneklerinin havada uçuştuğu, atların dörtnala sahada ilerlediği mücadelede, kazanan dostluk oldu.
Albayrak Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak, "Kar, kış demeden, soğuk, sıcak demeden ecdadımızın bize miras bıraktığı ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Gelecek nesillere de taşımaya çalışıyoruz. Ata sporumuza gönül verip destekleyenlere de teşekkür ediyorum" dedi.Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü Başkanı Vedat Memiş’te, Erzincan’da dostluk müsabakası yaptıklarını ve her şeyin ata sporu cirit için olduğunu söyledi.