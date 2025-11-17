Asırlık gelenek Erzincan'da sürüyor! Renkli görüntülere sahne oluyor

1

Erzincan cirit sahasında düzenlenen hazırlık müsabakaları renkli görüntülere sahne oluyor. Nefes kesen mücadeleyi vatandaşlar da ilgiyle takip ediyor. Erzincan Albayrak Atlı Spor ile Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü arasında dostluk müsabakası düzenlendi. Erzincan Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, iki kentin atlı sporcuları dostluk ve kardeşlik adına kıyasıya mücadele etti.