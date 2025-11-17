GAZETE VATAN ANA SAYFA
Asırlık gelenek Erzincan'da sürüyor! Renkli görüntülere sahne oluyor

17.11.2025 - 08:22

Erzincan’da atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

Erzincan cirit sahasında düzenlenen hazırlık müsabakaları renkli görüntülere sahne oluyor. Nefes kesen mücadeleyi vatandaşlar da ilgiyle takip ediyor. Erzincan Albayrak Atlı Spor ile Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü arasında dostluk müsabakası düzenlendi. Erzincan Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, iki kentin atlı sporcuları dostluk ve kardeşlik adına kıyasıya mücadele etti.

Asırlardır süregelen ata sporu cirit, hem Bayburt'ta hem de Erzincan'da yaşatılmaya devam ediyor. Atlı spor kulüpleri, düzenledikleri dostluk müsabakalarıyla bu geleneksel sporu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Cirit değneklerinin havada uçuştuğu, atların dörtnala sahada ilerlediği mücadelede, kazanan dostluk oldu.

Albayrak Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak, "Kar, kış demeden, soğuk, sıcak demeden ecdadımızın bize miras bıraktığı ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Gelecek nesillere de taşımaya çalışıyoruz. Ata sporumuza gönül verip destekleyenlere de teşekkür ediyorum" dedi.Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü Başkanı Vedat Memiş’te, Erzincan’da dostluk müsabakası yaptıklarını ve her şeyin ata sporu cirit için olduğunu söyledi.

Müsabakayı izleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, sporcuları tebrik ederek cirit sporunun yaşatılması için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.