Asırlık çınar değil, asırlık dut! Elazığ'da 500 yıllık ağaç yıllara meydan okuyor
Kaynak : İHA
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere Köyü'nde bulunan 500 yıllık devasa dut ağacı, yıllara meydan okuyarak köyün adeta kalbi haline geldi. Yüzyıllardır hem doğal bir miras hem de sosyal bir buluşma noktası olan bu anıt ağaç, büyüklüğüyle görenleri hayran bırakıyor.
Büyüklüğü ile dikkat çeken ağaç, köyün hem tarihi hem de sosyal yaşamına ev sahipliği yapıyor. Ferhat Turgut, "Dedemin dedesi bu ağacın varlığından bahsederdi.
Bu ağaç, bizim için sadece bir ağaç değil; çocukluğumuz burada geçti, misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Etrafında yaklaşık 30 kişi rahatlıkla oturup yemek yiyebiliyor" dedi.
Amcasının evinin önündeki 5 asırlık dut ağacı hakkında bilgi veren Ferhat Turgut, " Palu'ya bağlı Gökdere Köyü'ndeyiz. Ben bu köyde doğdum, büyüdüm. Burası, öğrencilik dönemlerim hariç, tatillerimizi ve fırsatları değerlendirdiğimiz en güzel yerlerimizden birisi. Doğa ve tabiat harika. Şu arkamda gördüğünüz ağaç, 500 yıllık olduğu biliniyor.
Dedemin dedesinin bu ağacın varlığından bahsettiği söylenir. Türü ise, şerbetlik dediğimiz bir ağaç. Bu ağaçtan pestil, pekmez yapılıyor. Gelen misafirlerimizi bu ağacın dibinde ağırlıyoruz.
Çocukluğumuz burada geçti. 30 kişiye yakın kişi etrafında yemek yiyebiliyor, oturabiliyor. Sadece bu ağaç değil, maalesef insanlar yangınlardan sonra ağaçların önemini öğrenmeye başlıyor. Oysa ki ağaç her zaman bizim için değerlidir" şeklinde konuştu.