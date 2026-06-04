Aşırı yağışlar Tokat'ta kirazı vurdu! Şehirde hasar yüzde 100'e ulaştı

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Ancak bu yıl da özellikle Tokat'ta kiraz üreticileri çok ciddi bir afetle karşı karşıya kaldı. Bazı bölgelerde erkenci ve orta sezon çeşitlerde hasar yüzde 80 ila yüzde 100 arasında değişiyor. Ürünler tamamen çatladı ve pazarlanamaz hale geldi" dedi.