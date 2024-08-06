Aşırı sıcaklar bunaltacak sağanak yağışlar serinletecek! Meteoroloji son hava raporunu açıkladı
Son hava tahmin raporuna göre 15 şehirde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra Akdeniz'in toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
• 06 Ağustos 2024 - 19:00 • Son Güncelleme:
• 06 Ağustos 2024 - 19:00 • Son Güncelleme: