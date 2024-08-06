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GündemAşırı sıcaklar bunaltacak sağanak yağışlar serinletecek! Meteoroloji son hava raporunu açıkladı
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Aşırı sıcaklar bunaltacak sağanak yağışlar serinletecek! Meteoroloji son hava raporunu açıkladı

Son hava tahmin raporuna göre 15 şehirde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra Akdeniz'in toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 06 Ağustos 2024 - 19:00 • Son Güncelleme:
• 06 Ağustos 2024 - 19:00 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinde, güney bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdenizin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden, hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de ise zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı az bulutlu geçeceği, yarın öğle saatlerinden itibaren Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

4EGE

EGE

Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON 16°C, 31°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 36°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°CAçık

MUĞLA 22°C, 38°CAçık

5AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°CParçalı az bulutlu yarın öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°CAz bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 32°CAz bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 30°CAz bulutlu

KONYA 22°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 31°CAz bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği, yarın sabah saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 20°C, 29°CParçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 29°CParçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°CParçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°CParçalı çok bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN 21°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON 23°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°CParçalı bulutlu

KARS 12°C, 28°CParçalı bulutlu, yarın öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°CAz bulutlu ve açık

VAN 15°C, 28°CAz bulutlu ve açık

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°CAz bulutlu ve açık