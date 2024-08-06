Aşırı sıcaklar bunaltacak sağanak yağışlar serinletecek! Meteoroloji son hava raporunu açıkladı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 17°C, 33°CParçalı çok bulutlu



ARTVİN 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.



SAMSUN 21°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.



TRABZON 23°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.