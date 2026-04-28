Aşiret karar verdi: Artık gençler çok daha kolay evlenecek! Düğün masrafı 500 bin TL'yi geçmeyecek

Gelin ve damat dış çekimler için uzaklara gitmesin dedik. Hem dinimizde hem de kültürümüzde gençlerin kolay şekilde evlenmesi için bazı konularda sınırlandırma getirdik. Diğer anlamda orkestra ve kamera ekipleri uygun bir bütçeyle ayarlandı. Özellikle dış çekim ve belde dışına gidilmesi cep telefonu makas kesme parası gibi şeyler kaldırıldı. İmamlar, muhtarlar ve köylüler ortak bir karar aldık. Yılda 50 düğün oluyor ciddi bir masraf yapılıyordu, önüne geçmiş olduk. Kadınlara yönelik yapılan asılsız haberleri kabul etmiyoruz. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Kadınlar bizim kültürümüzde her zaman en güzel yerdedir. Tam tersine bizim kültürümüzün ana omurgası kadınlardır. Düğünlerde kadınlarımız için halay başı çekilmeyecek gibisinden bir kararı almadık. Gençlerimiz ve kadınlarımız bizim için kıymetlidir. Asla biz kadını ötekileştirmedik başımızın tacıdır. Her manada kadınlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Goyan aşireti olarak kadınlarımız bizim çok değerlidir’’ dedi.