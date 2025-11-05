Asi Nehri'ni kaplayan istilacı Su Sümbülleri, Hataylı kadınların elinde sanata dönüşüyor: Gölbaşı Gölü temizliği için kritik proje!

6

Bölge halkı tarafından yoğun olarak tüketilen Clarias gariepinus (Karabalık) ve Hatay’a özgü endemik türlerden Capoeta barroisi (Zerzuri), hem ekosistem hem de bölge ekonomisi açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle göl ve nehirde yürütülen temizlik çalışmaları, balık popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri için de büyük bir kazanıma olanak sağlayacak.