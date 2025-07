Rize'ye taşıdı, Türkiye bağımlısı oldu: Artvin'in meşhur lezzetine talep yağdı! Kavanozlarla gönderiyor

5

Dönerin lezzetini çok beğendiğini her gün gelip en az 200 gram döner yediğini söyleyen müşteri Halit Ak "Kuzu döneri öncelikle sağlık sıhhat ve tadı lezzeti her şeyi yerinde olduğu için tercih ediyorum. Yusufeli'nin bu lezzetini buraya taşıdıkları için ayrıca bir teşekkür ediyorum. Genelde bizim bölgede daha çok büyükbaş hayvan tüketilirdi yani kuzu etini biz sadece ızgarada yerdik. Bu ortamlarda görmezdik ama arkadaşlar sağ olsunlar bunu bizimle buluşturdular. Son derece keyifli, her gün benim burada 200 gram dönerim var. Keyifle yiyorum herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.