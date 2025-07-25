Rize'ye taşıdı, Türkiye bağımlısı oldu: Artvin'in meşhur lezzetine talep yağdı! Kavanozlarla gönderiyor

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Türkiye'nin her köşesinden talep olduğunu ve kavanozlarla kargoya verip gönderdiklerini ifade eden işletme sahibi Eyüp Teke "Biz üçüncü kuşağız. 1968'de de babamlar uğraşıyordu daha sonradan biz devraldık. 2011'de Rize'ye geldik. Rize merkezde dükkân açtık ondan sonra buraya taşındık. Şimdi hem Rize'de hem de dışarıda çok fazla müşterimiz olduğu için kavanozlarla Türkiye'nin her tarafına şeffaf bir şekilde gönderimini sağlıyoruz. Kuzu eti tamamen doğaldır, herhangi bir katkı maddesi yoktur bunun. O nedenle de çok tercih ediliyor. Daha çok Ankara, İstanbul ve Bursa'ya gönderim yapıyoruz. Bursa biraz daha Artvinlilerin çoğunlukta olduğu yerdir ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun istedikleri zaman hemen kargoya verip siparişlerini gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.