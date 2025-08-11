GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArtvin'de nefes kesen anlar: Kafkasör Yaylası'nda yarıştılar
HaberlerGündem Haberleri Artvin'de nefes kesen anlar: Kafkasör Yaylası'nda yarıştılar

Artvin'de nefes kesen anlar: Kafkasör Yaylası'nda yarıştılar

11.08.2025 - 07:22Güncellenme Tarihi:

Artvin'in bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen 8. Uluslararası Off-Road Yarışları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarış sırasında takla atan ve pist dışına çıkan araçlar, izleyicilerin yüreklerini ağzına getirdi.

1Artvin'de nefes kesen anlar: Kafkasör Yaylası'nda yarıştılar

Artvin Off-Road Kulübü tarafından organize edilen yarışlara; Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Irak'ın yanı sıra Erzurum, Giresun, Trabzon, Rize, Iğdır, Kars ve Artvin'in çeşitli ilçelerinden toplam 52 ekip katıldı.

2Artvin'de nefes kesen anlar: Kafkasör Yaylası'nda yarıştılar

Ekipler, araçlarının motor gücüne göre S1, S2, S3, S4 ve genel klasman kategorilerinde zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan, 3 kilometre uzunluğunda ve 8 engel ile 49 kapıdan oluşan parkurda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Parkuru tamamlayamayan araçlar iş makineleri yardımıyla pistten çıkarıldı.

3Artvin'de nefes kesen anlar: Kafkasör Yaylası'nda yarıştılar

Yarışlara çok sayıda izleyici yoğun ilgi gösterirken, organizasyonda ufak çaplı kazalar da meydana geldi.

4Artvin'de nefes kesen anlar: Kafkasör Yaylası'nda yarıştılar

S1 kategorisinde yarışan bir sürücü, lastiği patlamasına rağmen yarışa devam ederek parkuru başarıyla tamamladı. Bir başka yarışçı ise kontrolü kaybederek aracıyla takla attı.

5Artvin'de nefes kesen anlar: Kafkasör Yaylası'nda yarıştılar

Artvin Off-Road Kulübü Başkanı Hakan Karataş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 8. Uluslararası Off-Road Oyunları'ndayız. 4 ülkeden ve 22 ilden toplam 52 araçla yoğun bir katılım var. Bu yıl hem yarışçı hem seyirci açısından büyük bir ilgi görüyoruz. Herkesin ayağına sağlık. Kazasız belasız, güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Parkurumuz tamamen hız parkuru. 3 kilometre uzunluğunda, 8 engel ve 49 kapıdan oluşuyor. Araçlarımız zorlu bir mücadele içinde" ifadelerini kullandı.

6Artvin'de nefes kesen anlar: Kafkasör Yaylası'nda yarıştılar