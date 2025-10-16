Artvin'de hasat öncesi açıklandı! Butko zeytinin taban fiyatı belli oldu

1





Toplantıya köy muhtarları, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı. Programda konuşan Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, bölgedeki zeytin üretiminin geçmişten bugüne önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi. Akyürek, baraj projeleri nedeniyle zarar gören zeytin üretiminin yeniden canlandırılması için yürütülen çalışmalara değinerek "Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar iş birliğiyle zeytin fidanı üretimi ve dağıtımını sürdürüyoruz. Bu sayede üretim alanlarımızı yeniden canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.Osman Akyürek, coğrafi tescil süreci devam eden ‘Butko zeytini’nin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ve ürünün değerini artıracağını da sözlerine ekledi.



Toplantı sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2025-2026 zeytin hasadı sezonu tavsiye taban fiyatları şu şekilde belirlendi: