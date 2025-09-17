Artvin'de balık ustasının ilginç hikayesi: Martılarla bağı şaşırtıyor

2

Sabah saat 9 ile 10 arasında iskeleye gelen Abay'ı uzaktan gören martılar, hemen onun etrafına toplanıyor. Elinde balık olmasa bile, sesiyle veya sadece varlığıyla onları kendine çekebiliyor. Aynı sahne başka biri geldiğinde ise yaşanmıyor. Hızır Usta ile martılar arasındaki bu özel bağ, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündem oldu. Görüntülerde, başka bir kişinin martılara balık verdiği ancak kuşların yaklaşmadığı görülürken, Hızır Abay ortaya çıktığında martıların hemen çevresine toplandığı anlar yer alıyor. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.