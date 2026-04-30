GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Artvin'de 3 bin tanesi bırakıldı: Biyolojik mücadelede görülmemiş sayı!

30.04.2026 - 09:11Güncellenme Tarihi:

Artvin’de şimşir ağaçlarında ciddi tahribata yol açan şimşir güvesine karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Zararlıyla mücadele kapsamında doğaya bırakılan faydalı böcek sayısının artırılması hedefleniyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şimşir güvesi (Cydalima perspectalis) zararlısına karşı larva parazitoidi olan 'Bracon hebetor' üretimi gerçekleştiriliyor. Nisan ayı sonu itibarıyla bu yıl 2 bin adet parazitoid şimşir sahalarına salındı.

Salım çalışması Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tekin Işık, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Özdemir, Artvin Orman İşletme Müdürü Tuncay Bilmiş ile teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

2026 yılı programında 2 bin adet üretim ve salım planlanmasına rağmen, yürütülen çalışmalar doğrultusunda haziran ayında yapılacak yeni salımla birlikte bu sayının 3 bin adedin üzerine çıkarılması planlanıyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şimşir alanlarını tehdit eden zararlılara karşı çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.