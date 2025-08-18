Artvin'de 16 yıl sonra yeniden! 2600 rakımda düzenlendi, duyan oraya koştu
18.08.2025 - 09:36Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Artvin'de 16 yıllık bekleyiş sona erdi! Yusufeli ilçesine bağlı Yüksekoba Köyü'nün efsanevi Salikvan Yaylası, 2600 metre rakımda yeniden festivale ev sahipliği yaptı. Rize ve Arhavi'den binlerce kişi bir araya geldi. Şarkılar, coşkulu horonlar ve geleneksel güreş müsabakalarıyla unutulmaz anlar yaşandı.
1
2
Festival etkinliğine Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alparslan ve Serdar Çam, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ile çok sayıda davetli katıldı.
3
Artvin’in Arhavi ve Yusufeli ilçelerini birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi kapsamında yayla yolları yenilenmesi ile birlikte festivale Rize’ye bağlı Fındıklı ilçesi ile Arhavi ilçelerinden yoğun katılım dikkat çekti.
4
Coşkulu etkinlikler kapsamında çeşitli sanatçılar sahne alırken, geleneksel güreş müsabakaları da büyük ilgi gördü.