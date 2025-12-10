Arnavutköy'de aileye kabusu yaşattılar! Anne ve çocuğunu darbedip altınları çaldılar

3

'ALTINLARI VERMEZSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜM, DİYE TEHDİT ETMİŞLER '



Regin H.'nin oğlu Berzan M. "Ben çalışırken teyzem beni aradı. Hırsızların evi bastığını söyledi. Ben geldiğimde annemi falan hep bantlamışlar. Silahla onu tehdit etmişler. Benim 3 yaşındaki kardeşimi de darbettiler. Annemi ise gözünden darbettiler. Silahlı 2 kişiydiler, motosiklet ile geldiler. 'Altınları vermezseniz sizi öldürürüm' diye tehdit etmişler. Annem kolumdakileri çıkartıyor. Ardından yatak odasına girip her şeyi dağıtıyorlar. O sırada benim 20 yaşındaki kardeşim geliyor, kapıyı çalıyor.