Arkeologları bile şaşırtan Keşif! Anadolu’nun kalbinde 1.300 yıllık sır ortaya çıktı

09.10.2025 - 10:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Topraktepe (Eirenepolis) Antik Kenti'nde bin 300 yıllık bezemeli arpa ekmekleri bulundu.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Topraktepe Antik Kenti'ndeki kazıda milattan sonra 7-8. yüzyıla tarihlenen karbonlaşmış 5 ekmek tespit edildiği bildirildi. Ekmeklerden birinin üzerinde Hazreti İsa tasviri ve Grekçe yazıt bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan epigrafik incelemelerde, yazıtta 'Kutsanmış İsa'ya Şükranlarımızla' ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir. Ekmek üzerindeki figür, klasik 'Kurtarıcı İsa' (Pantokrator) betimlerinden farklı olarak 'Ekici' veya 'Çiftçi İsa' biçiminde tasvir edilmiştir.

Bu ikonografinin, dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine işaret ettiği değerlendirilmektedir. Diğer ekmek örneklerinde Malta Haçı biçiminde baskı bezemeler tespit edilmiştir. Uzmanlar, bu buluntuların erken Hristiyanlık döneminde ayinlerde kullanılan 'Komünyon Ekmeği' (Eucharist bread) olabileceğini değerlendirmektedir.

Buluntular, Anadolu'da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer almaktadır. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle, Karaman Müze Müdürlüğü Başkanlığında yürütülmektedir."