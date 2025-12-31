Arkadaşlara ve kankaya yeni yıl mesajları 2026: Komik, samimi ve eğlenceli sözler

2

ARKADAŞA KOMİK YENİ YIL MESAJLARI



Yeni yılda da birlikte saçmalamaya devam edelim! 2026’da da aklım sende, cüzdanım bende olsun



2025 bitti ama biz hâlâ aynıyız. Yeni yılda da değişmeyelim, çok eğleniyoruz!



Yeni yıl dileğim: Daha az diyet, daha çok kahkaha! İyi ki varsın kanka



2026 gelsin ama sen yine benimle takıl, başka isteğim yok!

