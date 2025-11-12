Arkadaşının atını süsleyip sosyal medyada paylaştı ikinci mesleği oldu! Hobi olarak başladı talep patlaması yaşadı

5

'YAKLAŞMAK BAYAĞI BİR ZOR OLDU'



Özsoy, "Ben hiç ata dahi binmedim. Ata binmeden, atın yanına yaklaşmak bayağı bir zor oldu. Saatlerce uğraştık korkumu yenene kadar. Korku yenince de devam ettik. Zor olmuyor, eğlenceli Oluyor. Heyecanlı oluyor. Arada bir korku da oluyor. Instagram sayfamız var zaten. Instagram sayfamızda da paylaşıyoruz. Atlarını, yelelerini, kaküllerini, kuyruklarını yoğunlaştırmak isteyenler bize ulaşıyor bu şekilde. Ulaştıklarında da yardımcı oluyoruz" diye konuştu.