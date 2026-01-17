Arkadaşına kefil oldu, boş meydana inince gördü! Ankara'da arabasına aldığı adam katili oldu

5





Zanlıların ifadeleri ortaya çıktı



Tutuklanan C.K.'nin ifadesinde kuzeninin yanında silah getirdiğinden haberinin olmadığını öne sürerek, "Yusuf'un bana borcu vardı, sadece bir kısmıKnı ödedi. Karşı tarafla konuşmak için buluşmuştuk. Darbedilince araca binerek kaçtım ve kuzenimi alarak aynı yere geldim. Buluştuğumuz yerde karşı taraftan sadece bir kişi kalmıştı. Kısa süre sonra diğerleri de başka bir araçla geldi ve bana saldırdılar. Kuzenim üzerine yüründüğünü gördüğü sırada nereden temin ettiğini bilmediğim tüfekle bir el ateş açtı. Kesinlikle böyle bir şey yapmasını söylemedim. Olayın olduğu gece polise giderek teslim olduk" dediği öğrenildi.



Zanlı M.K. ise ifadesinde silahını korkutmak amaçlı ateşlediğini belirterek, "Yusuf'un ailemize borcu vardı. Ödemeyeceğini söyleyerek tehditlerde bulunmuş. Tehditleri nedeniyle kendisinden daha önce şikayetçi olmuştuk. Silahlara ilgi duyuyordum. Tüfeği de birkaç gün önce ismini bilmediğim birinden 10 bin lira ödeyerek aldım. Silahı kuzenimin evindeki yatağının altında saklıyordum. Kuzenimin dayak yediğini öğrendim, birlikte olayın olduğu yere gittik. Araçla gelen birileri bana ve kuzenime saldırdı. Kaçmaya çalıştım. Gizlice getirdiğim ve kabanıma sakladığım silahla korkutmak amaçlı ateş etmek istedim. Silahımı kontrolsüzce ateşledim ve birinin vurulduğunu gördüm. Beni azmettiren kuzenim değildir" dedi.