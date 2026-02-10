Arkadaş cinayetinde korkunç şantaj iddiası: Uygunsuz görüntülerini kaydetti, sonu kanlı bitti

3

İddiaya göre Vahap Öden, söz konusu görüntülerin ailesine gösterilmemesi karşılığında kredi çekerek yaklaşık 200 bin TL ödeme yaptı. Algan'ın, bazı fotoğrafları teslim etmesine rağmen elinde video görüntülerinin de bulunduğunu belirterek yeniden para talep ettiği, tarafların bu nedenle konuşmak ve görüntüleri almak amacıyla mezarlık mevkiinde buluştuğu, tartışmanın da burada çıktığı öne sürüldü.