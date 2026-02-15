Ardahan'dan gelen görüntüler şaşırttı! Önce baltayla kırdılar, iple güvenlik önlemi aldılar

2

Bir süre sonra da Hayriye Çetin, kızakçıların yardımıyla suya girdi. Bir süre suda bekleyen Çetin, ardından dalıp çıktı.Çıldır Gölü’nde suya girdikleri görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Aydın Aydıner, şu ifadelere yer verdi:“Soğuk su tenimize dokunduğunda, aslında bize hayatın ne kadar büyük bir emanet olduğunu hatırlattı. Allah’ın bize verdiği bu bedenin, bu nefesin, bu dostlukların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik. Çünkü insan, zorluğun içinde bile ayakta durabiliyorsa, bu sadece kendi gücü değil; Allah’ın verdiği sabır ve kuvvettir.