Ardahan'da zorlu mesai başladı: Kış başlamadan depolara dolduruyorlar

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Türkiye'de hayvancılık açısından önemli merkezlerden Ardahan'daki köylerde, hayvanlar için kışlık otların biçimine başlandı. Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte, tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 360 bin büyükbaş, 210 bin küçükbaş hayvanı ile hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, son günlerde etkili olan yağışlar da bir önceki yıla oranla ot verimini artırdı.