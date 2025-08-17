Ardahan'da tahıl hasadı başladı! 'Daneleri iyidir, sapı kısadır yine de şükür'

7

Geleneksel tarım aletlerinde at tırmığı kullanan Recep Ejder ise yüz yıllarca kullanılan tarım aletlerinden vazgeçmediklerini belirterek, "Bizim motor da var, biçer de var ama hiçbir şey bu atın yerini tutmaz. Bin bereket atla olur. Bunlar atadan, dededen kalan bir eserdir." diye konuştu.