Arazide gezerken fark etti! Ağacın içinden kilo kilo çıktı
26.08.2026 - 14:57Güncellenme Tarihi:
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde dağlık arazide gezen Bayram Özdoğan, yaşlı bir ağacın gövdesindeki arı hareketliliğini fark edince yanına yaklaştı. Ağacın kovuğunu inceleyen Özdoğan, arıların tamamen doğal yollarla yaptığı kilo kilo ağaç balıyla karşılaştı.
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Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal ağaç balı dikkat çekti.
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Arazide dolaşırken yaşlı bir ağacın gövdesinde arı hareketliliğini fark eden Bayram Özdoğan, yaptığı incelemede ağacın kovuğunda arıların oluşturduğu bal bulunduğunu gördü.
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Dağlık alanda bulunan ağacın kovuğunda kilo kilo bal olduğu görülürken, çevresindeki yoğun arı hareketliliği de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.