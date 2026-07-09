Araç muayenesi için kritik uyarı: TÜVTÜRK hatırlattı
TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında, yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Başvuruların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.
Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine tanınan araç muayenesi imkânına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Mevcut uygulamada, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), MTV'ye bağlı gecikme zammı/faizi ve vergi cezaları ile trafik idari para cezaları ve Karayolları geçiş ücreti/idari para cezası kaynaklı borçları bulunan araç sahipleri, söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeden araç muayene işlemlerini gerçekleştiremiyor. Ancak bu borçlarını yapılandırarak taksitlendiren araç sahipleri, yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabiliyor. Bu sayede araç sahipleri hem yasal yükümlülüklerini yerine getiriyor hem de araçlarını güvenle trafiğe çıkarmaya devam edebiliyor. Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Sürece ilişkin detaylı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan gib.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.
TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, "Araç muayenesi, trafik güvenliği açısından yerine getirilmesi gereken önemli bir yükümlülüktür. Borcunu yapılandıran araç sahipleri de yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabiliyor. Biz de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu uygulamaya ilişkin araç sahiplerini bilgilendirerek sürece katkı sağlıyoruz. Başvuru süresi devam ederken, bu imkândan yararlanabilecek araç sahiplerinin işlemlerini zamanında tamamlamalarını ve araç muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.