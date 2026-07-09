Araç muayenesi için kritik uyarı: TÜVTÜRK hatırlattı

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Mevcut uygulamada, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), MTV'ye bağlı gecikme zammı/faizi ve vergi cezaları ile trafik idari para cezaları ve Karayolları geçiş ücreti/idari para cezası kaynaklı borçları bulunan araç sahipleri, söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeden araç muayene işlemlerini gerçekleştiremiyor. Ancak bu borçlarını yapılandırarak taksitlendiren araç sahipleri, yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabiliyor. Bu sayede araç sahipleri hem yasal yükümlülüklerini yerine getiriyor hem de araçlarını güvenle trafiğe çıkarmaya devam edebiliyor. Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Sürece ilişkin detaylı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan gib.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.